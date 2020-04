Voorraadopbouw stuwt winst farmaceut AstraZeneca

AstraZeneca heeft in het eerste kwartaal zijn winst en omzet zien aandikken. De farmaceut profiteerde evenals branchegenoten van het opbouwen van voorraden bij klanten te midden van de coronapandemie.

De winst steeg in de verslagperiode tot 780 miljoen dollar. Dat was een jaar eerder nog 593 miljoen dollar. De opbrengsten dikten met 16 procent aan tot bijna 6,4 miljard dollar en ging omhoog in alle regio’s waar AstraZeneca actief is.

AstraZeneca noemt het opbouwen van voorraden zelf een effect voor de korte termijn. Ook het verlengen van recepten en patiƫnten die tijdens de coronapandemie hun medicijnen trouwer nemen droegen bij aan het resultaat, maar AstraZeneca denkt ook dat dit effect de komende maanden zal afnemen. De financiƫle doelen voor het jaar liet AstraZeneca desondanks staan.