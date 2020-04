Vraag naar vliegreizen in maart gehalveerd

De vraag naar vliegreizen is in maart ruim gehalveerd ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Dat maakt de internationale brancheorganisatie voor de luchtvaart IATA bekend. Volgens de organisatie heeft de coronapandemie wereldwijd voor de sterkste daling van de vraag naar vliegtickets in de recente geschiedenis gezorgd.

De vraag naar vliegreizen, gemeten naar de omzet per gereisde kilometer, daalde vorige maand met 52,9 procent op jaarbasis. In maart kondigden steeds meer landen inreisverboden af, waardoor luchtvaartmaatschappijen naar steeds minder bestemmingen konden vliegen.

IATA-topman Alexandre de Juniac stelt dat de vraag naar vliegtickets op hetzelfde niveau als in 2006 zat. “Maar we hebben een vliegtuigvloot en personeelsbestand voor het dubbele”, zegt hij. “Tot overmaat van ramp weten we dat de situatie in april nog slechter is en dat de meeste signalen op een traag herstel wijzen.”

Luchtvaartmaatschappijen drongen als reactie op de reisverboden hun vliegcapaciteit met 36,2 procent terug. Dat kon niet voorkomen dat vliegtuigen steeds slechter gevuld waren. De bezettingsgraad daalde tot net geen 61 procent, tegenover ruim 82 procent een jaar eerder.