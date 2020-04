Brancheorganisatie: sluiting dreigt voor twee derde horecazaken

Als er niet per direct wordt ingegrepen door het kabinet, moet twee derde van de horecazaken per 1 juli stoppen, vreest Koninklijke Horeca Nederland (KHN). De brancheorganisatie gaat donderdagmiddag in gesprek met staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer over een noodplan.

KHN roept de overheid op om aanvullend op het huidige noodpakket met nieuwe steunmaatregelen te komen. Ook wil de branche praten over mogelijkheden om de zaken snel weer te kunnen openen “om de horeca in staat te stellen nog iets van de 1,5-metereconomie te maken”.

Uit recent onderzoek van KHN naar de gevolgen van de verplichte ‘coronasluiting’ onder bijna 5000 horecaondernemers blijkt volgens de brancheorganisatie dat een kwart het nog maximaal tot eind april denkt uit te kunnen houden, terwijl een derde ervan uitgaat nog maximaal twee tot drie maanden door te kunnen.