CBS: flinke stijging aantal faillissementen

Vorige week zijn flink meer bedrijven failliet gegaan dan in de voorgaande week. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat in de vierde week van april 112 faillissementen telde. Dat waren er 47 meer dan de week ervoor.

Het ging om 98 bedrijven en instellingen en 14 eenmanszaken. In beide categorie├źn was een stijging te melden.

Als gekeken wordt naar het hele jaar tot nu toe, dan zijn er nog geen grote verschillen met vorig jaar te zien. In de eerste zeventien weken telde het CBS in totaal 1262 faillissementen van bedrijven, tegen 1251 in dezelfde periode vorig jaar.