Coronavirus zorgt bij meerderheid bouwers voor stilstand

Door de coronacrisis is vorige maand bij een meerderheid van de bouwbedrijven in Nederland het werk stilgelegd. In een peiling van het Economisch Instituut de Bouw gaven zes op de tien bouwondernemers aan dat het werk in maart was gestagneerd. Een maand eerder was dit bij een op de drie ondernemers het geval.

De coronacrisis wordt als hoofdoorzaak aangewezen. Bij bouwers van woningen en utiliteitspanden, zoals kantoren en bedrijfshallen, stokte de aanvoer van materiaal door de virusuitbraak. Bouwbedrijven die vooral aan water- en wegenbouw werken, kampten met problemen bij onderaannemers.

De hoeveelheid toekomstig werk voor bouwbedrijven nam in maart verder af. In totaal hadden ze voor 9,4 maanden werk. Dat is drie tiende maand minder dan in februari. Dat kwam vooral door een sterke afname van werk voor woningbouwers en in de utiliteitsbouw. In de grond- water- en wegenbouw nam de voorraad werk juist iets toe.