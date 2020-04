De economie van de eurozone is in het eerste kwartaal van dit jaar met 3,8 procent gekrompen ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dat meldde het Europees statistiekbureau Eurostat op basis van een voorlopig cijfer. De daling, veroorzaakt door de vele maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, was de grootste ooit sinds de metingen begonnen in 1995.