Google: tientallen miljoenen coronareclames verwijderd

Google heeft in de afgelopen maanden tientallen miljoenen advertenties over het coronavirus verwijderd. De mensen achter de reclame probeerden producten voor te hoge prijzen te verkopen, maakten misleidende claims over geneesmiddelen en riepen mensen op tot fraude. Sommigen wilden spullen verkopen zonder ze ooit te leveren, aldus het Amerikaanse techbedrijf.

Google heeft donderdag cijfers over schadelijke reclames (‘bad ads’) naar buiten gebracht. In heel 2019 blokkeerde en verwijderde het bedrijf 2,7 miljard advertenties. Dat komt neer op ruim 5000 advertenties per minuut. Het ging bijvoorbeeld om 35 miljoen phishingadvertenties. De makers daarvan probeerden stiekem de persoonsgegevens van nietsvermoedende mensen in handen te krijgen. Verder ontdekte Google 19 miljoen zogeheten trick-to-click-advertenties.

Bijna een miljoen adverteerders werden geschorst. Verder werden 21 miljoen sites geblokkeerd. Zij konden geen advertenties via Google meer aan hun lezers laten zien en verdienden daar dus geen geld meer aan.