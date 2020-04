KPN nog onzeker over gevolgen coronavirus

Telecombedrijf KPN noemt het te vroeg om aan te geven wat de impact van het coronavirus voor het bedrijf in de rest van het jaar zal zijn. Het eerste kwartaal was solide, maar er is grote onzekerheid over de lengte van de coronacrisis en de impact op de Nederlandse economie en klanten. Mogelijk is er aan het einde van het tweede kwartaal meer duidelijkheid, zo meldde de onderneming bij de publicatie van de cijfers over het eerste kwartaal.

Topman Joost Farwerck noemt de pandemie een ongekende uitdaging. KPN heeft verschillende acties ondernomen en ziet “een aanzienlijke toename in verkeer op mobiele en vaste netwerken”. De afgelopen tijd werd er meer thuisgewerkt, zijn nieuwe reorganisatieverzoeken uitgesteld tot begin juni en een aantal winkels opnieuw geopend. De impact van verschillende coronamaatregelen op de kwartaalresultaten was “beperkt”.

KPN behaalde in het eerste kwartaal een winst van 120 miljoen euro, 35 procent meer dan een jaar eerder. De aangepaste omzet zakte iets tot ruim 1,3 miljard euro en het aangepast bedrijfsresultaat (ebita) steeg tot 575 miljoen euro.De doelstellingen voor heel 2020 liet KPN bij de presentatie van zijn eerstekwartaalcijfers staan. Zo mikt de onderneming nog steeds op een aangepast bedrijfsresultaat dat iets groeit ten opzichte van een jaar eerder en kapitaalinvesteringen van 1,1 miljard euro.

In zijn handelsbericht sprak KPN van toegenomen concurrentie op de vaste breedbandmarkt en meer concurrentie door lokale glasvezelbedrijven in plattelandsgebieden. De mobiele markt blijft eveneens “competitief”. KPN zag bij al zijn onderdelen, Consumer, Business en Wholesale, de opbrengsten afnemen.