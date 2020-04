‘Meeste werkgevers klaar voor 1,5 metereconomie’

Meeste werkgevers zijn klaar voor de herstart van hun bedrijf in de 1,5 metereconomie. Dat meldde werkgeversorganisatie AWVN op basis van een enquête over de coronacrisis onder tientallen leden. Zo’n 95 procent van de ondernemingen heeft al maatregelen getroffen om volgens de nieuwe overheidsvoorschriften van de 1,5 metersamenleving te kunnen werken of is daarmee bezig.

Daarnaast namen bedrijven ook een scala aan andere maatregelen om de klappen van de coronacrisis op te vangen, laat het onderzoek zien. Verder willen de ondervraagde ondernemingen, die overwegend grote werkgevers zijn van meer dan vijfhonderd medewerkers, blijven investeren in duurzame inzetbaarheid en gezondheid van hun personeel.

Zo’n 40 procent van de respondenten maakt gebruik van steunmaatregelen van de overheid, zoals de NOW-regeling voor het behoud van banen. De hulpregelingen maken de gevolgen van de crisis minder ernstig, geven de bedrijven aan.