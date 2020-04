‘Meeste winkelstraten kunnen 1,5 metereconomie aan’

De meeste winkelstraten in Nederland zijn breed genoeg om bij drukte aan de vereisten van de 1,5 metereconomie te voldoen. Dat concludeert onderzoeksbureau Locatus. Volgens de onderzoekers zullen eventuele maatregelen om drukte te voorkomen weinig problemen opleveren.

Eerder onderzoek toont volgens Locatus aan dat per meter straatbreedte er maximaal 3000 passanten per uur kunnen passeren. Als voorbeeld noemen de onderzoekers de Kalverstraat in Amsterdam die ongeveer 8 meter breed is en waar dus maximaal zo’n 24.000 passanten per uur doorheen kunnen. Maar die aantallen worden doorgaans nooit gehaald, hooguit tijdens Koningsdag.

Als iedereen anderhalve meter afstand houdt, loopt de maximale capaciteit in winkelstraten met 80 tot 85 procent terug. Daarmee zouden nog 500 tot 550 passanten per meter per uur door de straten kunnen gaan.

Volgens Locatus ontstaan in zestien van de 130 onderzochte winkelgebieden mogelijk problemen, gelet op de normale drukte in die gebieden. Dit geldt dan ook nog eens voor de piekmomenten, doorgaans de zaterdagmiddag.

In de top tien van grootste knelpunten staat de Nieuwendijk in Amsterdam bovenaan. Ook in het centrum van Enschede, Zwolle en Den Haag kan de maximale coronacapaciteit voor problemen zorgen. De Kalverstraat staat op plek vijf.