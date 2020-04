Virusuitbraak stuwt omzet en kosten bij webwinkelreus Amazon

Webwinkelreus Amazon heeft in het eerste kwartaal een fors hogere omzet geboekt dan een jaar eerder. De drukte in onlinebestellingen nam de laatste weken van de verslagperiode sterk toe, doordat mensen door lockdownmaatregelen wereldwijd boodschappen vanuit huis deden. Dat bracht ook meer kosten met zich mee, waardoor het bedrijf onder de streep minder overhield dan een jaar eerder.

De totale opbrengsten voor Amazon kwamen in de eerste drie maanden van het jaar uit op 75,5 miljard dollar, een stijging van 26 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De operationele winst daalde op jaarbasis met 10 procent tot 4,4 miljard dollar. Daarvan bleef 2,5 miljard dollar aan nettowinst over, tegenover 3,6 miljard dollar een jaar eerder.

Amazon kreeg de afgelopen weken in verschillende landen kritiek op werkomstandigheden in distributiecentra, waar maatregelen tegen coronabesmettingen veel te laks zouden zijn. In een toelichting op de kwartaalcijfers probeert topman Jeff Bezos die zorgen weg te nemen door grootscheepse uitgaven aan te kondigen.

“Aandeelhouders kunnen beter even gaan zitten”, zo stelt hij. “Normaal gesproken zouden we in het tweede kwartaal zo’n 4 miljard dollar aan operationele winst verwachten. Maar dit zijn geen normale omstandigheden. We verwachten die volledige 4 miljard dollar op te maken aan coronagerelateerde uitgaven.”