Olie- en gasbedrijf Shell heeft zijn winst in het eerste kwartaal zien halveren. De onderneming had last van de dalende vraag als gevolg van de coronacrisis en de gezakte prijs van olie. Shell heeft stappen genomen om de kosten te beperken en verlaagde de investeringen. Het bedrijf beloont zijn aandeelhouders zoals gebruikelijk met een dividend, maar verlaagde dat wel.