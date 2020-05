Amazon onderuit op dieprood Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met forse verliezen de handel uitgegaan. Teleurstelling over de kwartaalberichten van Amazon en Apple drukten zwaar op het sentiment. Verder stak de vrees voor handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China weer de kop op na beschuldigingen van Donald Trump.

De Dow-Jonesindex eindigde 2,6 procent lager op 23.723,69 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 2,8 procent tot 2830,71 punten en techbeurs Nasdaq verloor 3,2 procent tot 8604,95 punten.

Trump beweerde in een persconferentie bewijs te hebben dat het nieuwe coronavirus afkomstig is uit een laboratorium in de Chinese stad Wuhan. Hij zinspeelde daarbij op nieuwe importheffingen tegen het Aziatische land, waarmee het vooruitzicht van een hernieuwde handelsoorlog bovenop zorgen over de coronacrisis wordt gestapeld.

Bij de bedrijven ging Amazon 7,6 procent onderuit. De internetgigant, die door lockdowns flink meer omzet genereert, waarschuwde voor een verlies in het tweede kwartaal door gigantische uitgaven om coronabesmettingen tegen te gaan. Topman Jeff Bezos wordt bovendien opgeroepen om voor Congresleden te getuigen over mogelijke concurrentievervalsing.

Apple opende ook de boeken en rapporteerde een lagere winst op een hogere omzet. Voor het eerst in jaren gaf de maker van iPhones geen financiƫle prognoses voor het lopende kwartaal. Het aandeel werd 1,6 procent lager gezet.

Tesla eindigde ruim 10 procent lager, nadat topman Elon Musk het aandeel eerder op de dag 13 procent omlaag had getwitterd. Hij schreef op Twitter de beurskoers voor de elektrische autofabrikant te hoog te vinden.

Oliereuzen ExxonMobil en Chevron verloren respectievelijk 7,2 procent en 2,8 procent na hun handelsberichten. ExxonMobil leed voor het eerst in 32 jaar een kwartaalverlies, geplaagd door de lage olieprijzen als gevolg van vraaguitval door de pandemie. Chevron schreef nog wel zwarte cijfers maar kondigde aan zijn investeringen nog verder terug te schroeven.

Farmaceut Gilead (min 4,8 procent) maakte tegen het einde van de sessie iets van zijn eerder verliezen goed. Trump verklaarde vlak voor het slot dat Amerikaanse toezichthouders een potentieel medicijn van Gilead tegen het nieuwe coronavirus hebben goedgekeurd voor noodsituaties.

De euro was 1,0977 dollar waard, tegenover 1,1002 dollar bij het slot van de beurs in Londen. Een vat Amerikaanse olie werd 4,7 procent meer waard op 19,73 dollar, een vat Brentolie werd 0,2 procent duurder op 26,54 dollar.