Herstel voor pensioenfondsen door stijgende beurzen

De financiële positie van de Nederlandse pensioenfondsen is afgelopen maand wat hersteld na een stevige terugval een maand eerder. De stijgende aandelenkoersen hielpen daarbij een handje, constateert advies- en onderzoeksbureau Aon in zijn maandelijkse pensioenthermometer.

De gemiddelde dekkingsgraad steeg naar 90 procent, van 85 procent in maart. Daarmee zitten die op de tijdelijk verlaagde grens waaronder kortingen op de pensioenen noodzakelijk worden aan het einde van het jaar. Na de enorme koersval van de aandelenbeurzen in maart, gingen die in april juist weer omhoog. Tegelijkertijd ging de rente weer wat omlaag, wat voor de pensioenfondsen slecht uitpakt.

Aon benadrukt dat de beurzen heel beweeglijk zijn en dat de dekkingsgraad daarmee ook alle kanten op kan. Gepaard met de grote onzekerheid over de economische impact en de duur van de coronapandemie, betekent dit dat veel pensioenfondsen in de gevarenzone blijven.

Den Haag heeft herhaaldelijk gezegd dat het te vroeg is om nu al over een nieuwe tijdelijke maatregel voor de pensioenfondsen te spreken. “Toch zal de druk op de politiek in het laatste kwartaal van dit jaar toenemen om kortingen te voorkomen en de rust in pensioenland te bewaren”, zegt Frank Driessen, directeur pensioenen bij Aon. “Het is de vraag of in de rest van het jaar het herstel volgt dat nodig is om kortingen te voorkomen.”