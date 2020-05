Koolmees: werkgever mag offer van personeel vragen, niet opleggen

Bedrijven mogen werknemers niet zomaar minder loon betalen, of verplichten vakantiedagen eerder op te nemen. Maar als zij door de coronacrisis in geldnood zitten, kunnen zij wel daarover met hun personeel in gesprek, zegt minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

“Als je er als bedrijf slecht voor staat, en het risico hebt om te vallen, begrijp ik wel dat die gesprekken plaatsvinden”, aldus Koolmees. “Maar je kan niet eenzijdig de arbeidsvoorwaarden aanpassen, dat zal altijd in overleg moeten met de vakbonden of de ondernemingsraad.”

Bedrijven die een beroep doen op de loonkostenregeling van de overheid, worden geacht de salarissen volledig door te betalen. “Dat is een voorwaarde”, zegt Koolmees. Over andere arbeidsvoorwaarden kunnen volgens hem wel afspraken worden gemaakt, als dat nodig is om een bedrijf overeind te houden.