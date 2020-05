Vooral horeca en detailhandel krijgen loonkosten vergoed

Vooral horecabedrijven en cateraars en de detailhandel hebben tot dusver geld gekregen van uitkeringsinstantie UWV als tegemoetkoming in de loonkosten. Ruim 21.000 werkgevers in de horeca en catering hebben in totaal 282 miljoen euro gekregen via de zogenoemde NOW-regeling. Het verwachte omzetverlies in deze sector is 82 procent.

Meer dan 114.000 werkgevers hebben volgens het UWV een beroep gedaan op de NOW-regeling. Van hen hebben er al 104.000 een voorschot gekregen van in totaal 1,9 miljard. Bedrijven die een beroep doen op de NOW-regeling kunnen, afhankelijk van hun omzetdaling, tot 90 procent van de loonkosten vergoed krijgen.

Verder hebben 20.533 bedrijven in de detailhandel een voorschot gekregen en 17.589 ondernemingen in de ‘overige commerciĆ«le dienstverlening’. Ze kregen respectievelijk 191 miljoen en 343 miljoen euro aan voorschotten.

Vooral werkgevers met minder dan tien mensen in dienst krijgen een NOW-voorschot. Het gaat om 70.220 bedrijven. Iets meer dan 21.000 ondernemers met 10 tot 25 werknemers kregen geld van het UWV. Van grote bedrijven met meer dan 250 werknemers werden 619 aanvragen goedgekeurd.