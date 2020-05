Import medische goederen met 8 procent gestegen

Nederland importeerde in het eerste kwartaal voor 8 procent meer aan medische goederen dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gaat daarbij om medische hulpmiddelen, apparatuur en beschermingmiddelen als mondkapjes die onder andere voor de bestrijding van het nieuwe coronavirus worden ingezet.

Het totale bedrag waarvoor Nederland deze goederen invoerde was 8,7 miljard euro. In tegenstelling tot de invoer van medische benodigdheden, daalde de totale import in de eerste drie maanden van het jaar met 3 procent. Onder andere de invoer uit de economische grootmacht China liep in februari en maart sterk terug. In dat land begon de virusuitbraak en legden overheidsmaatregelen de industrie en het bedrijfsleven grotendeels stil.

Naar bedragen gemeten maakten medicijnen het grootste deel uit van de totale invoer aan medische goederen. Door hun relatief hoge prijs zijn zij goed voor 42 procent van de import. De invoer van hulpmiddelen als gaas of spuitjes steeg met 13 procent het sterkst. De import van medicijnen steeg met 9 procent, terwijl het uitgegeven bedrag voor beschermingsmiddelen vrijwel gelijk bleef aan dat van een jaar eerder.

Nederland was vorig jaar de op vier na grootste importeur van medische goederen. Daarvan blijft doorgaans lang niet alles in Nederland, maar wordt een groot deel opnieuw geƫxporteerd. In 2018 ging bijna twee derde van alle ingevoerde medische goederen weer naar het buitenland. Het is nog niet duidelijk hoe die verdeling nu is.