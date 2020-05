Lufthansa verwacht snel akkoord over reddingsplan

De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa verwacht binnenkort een akkoord met de Duitse regering over een reddingsplan. De luchtvaartreus, die net als concurrenten zwaar gebukt gaat onder de coronacrisis, heeft goede hoop dat de besprekingen snel kunnen worden afgerond.

Maar de top van Lufthansa kijkt ook naar alternatieven. Ze verwachten echter niet dat ze die nodig zullen hebben, stellen topman Carsten Spohr en andere bestuursleden in een brief.

De Duitse regering wil een belang in Lufthansa in ruil voor een reddingspakket van 10 miljard euro. Berlijn zou ook een vetorecht eisen en een plaats in de raad van commissarissen, melden media.

Lufthansa zei eerder weinig heil te zien in omvangrijke overheidsbelangen als onderdeel van noodregelingen om de onderneming door de crisis te helpen. Concernchef Spohr benadrukte het lastig te vinden als de staat te veel invloed krijgt.