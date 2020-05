Wall Street opent handelsweek in mineur

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met verliezen aan de nieuwe handelsweek begonnen. De vrees voor het oplaaien van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China drukte het sentiment. President Donald Trump verklaarde voor het weekend bewijs te hebben dat het nieuwe coronavirus afkomstig is uit een laboratorium in de Chinese stad Wuhan. Ook zinspeelde Trump op nieuwe importheffingen tegen China. Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo gaf China dit weekend de schuld van de pandemie.

De leidende Dow-Jonesindex zakte kort na de openingsbel 1,4 procent tot 23.391 punten. De brede S&P 500 verloor 1,1 procent tot 2799 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,7 procent tot 8540 punten.

Bedrijven die gevoelig zijn voor de handelsspanningen tussen de VS en China zoals vliegtuigfabrikant Boeing en machinebouwer Caterpillar verloren tot 6,5 procent. Ook bedrijven in de chipsector stonden onder druk. Intel en Qualcomm zakten tot 1,1 procent.

Luchtvaartconcerns als Delta Air Lines, American Airlines, Southwest Airlines en United Airlines stonden tot 13,4 procent lager. Berkshire Hathaway, het investeringsvehikel van superbelegger Warren Buffett, heeft zijn belangen in de vier grootste luchtvaartmaatschappijen in de VS verkocht. Daarnaast kwam Berkshire (min 2,6 procent) ook met kwartaalcijfers. Doordat de waarde van aandelen en andere investeringen door de coronacrisis waren gekelderd leed de onderneming een nettoverlies van bijna 50 miljard dollar.

Andere bedrijven die de boeken openden waren onder meer de grote vleesverwerker Tyson Foods (min 4 procent) en levensmiddelendistributeur Performance Foods (plus 2,6 procent).