Winkelketens H&M en Primark hopen binnenkort weer te openen

Winkelketens H&M en Primark, met tientallen vestigingen in Nederland, hopen binnenkort weer de deuren open te gooien voor publiek. Dat laten ze via de mail aan het ANP weten. Budgetketen Primark en het van oorsprong Zweedse H&M gingen in maart dicht vanwege de coronacrisis. De sluiting van H&M gold overigens ook voor andere winkels die tot de H&M-groep behoren zoals COS, Monki en Weekday.

H&M zegt de situatie dagelijks te heroverwegen en hoopt de winkels “snel weer te openen”. De keten benadrukt dat het een grote winkeloppervlakte heeft in Nederland. “Daarom openen we niet zomaar”, aldus de keten. H&M heeft verder maatregelen en voorbereidingen getroffen zodat klanten en personeel veilig zijn als de winkels weer bezocht worden.

Primark spreekt van een opening “ergens in de komende dagen”. De Britse winkelketen stelde in de tussentijd strikte protocollen op om besmettingen met Covid-19 te voorkomen. Zo staan er bij de ingang, op de winkelvloer en in het magazijn flesjes met desinfecterende gel. Werknemers ontvangen mondkapjes en handschoenen. Om en om zijn kassa’s gesloten om genoeg ruimte te kunnen bewaren. Tevens is bij kassa’s plexiglas geplaatst, meldt Primark. Verder wordt het winkelend publiek via lichtbakken, posters en vloerstickers door de winkel geleid om genoeg afstand te garanderen.

De winkels van Nike blijven voorlopig nog gesloten. De winkelketen was nog niet beschikbaar voor commentaar over de plannen voor heropening.

Andere winkelketens waagden al wel een heropening. Het gaat om onder meer de Spaanse kledingketen Zara, sportwinkelketens JD Sports en Perry Sport, de meeste winkels van C&A, cosmetica-keten Douglas en verkoper van verzorgingsproducten Rituals. Ook de Bijenkorf-filialen die dicht waren, verwelkomen weer bezoekers, alhoewel horeca- en cosmeticadiensten nog niet beschikbaar zijn.