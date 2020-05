Ryanair naar rechter om Zweedse steun voor luchtvaart

Budgetvlieger Ryanair heeft een klacht ingediend tegen de Europese goedkeuring voor de Zweedse steun aan luchtvaartmaatschappij SAS. De Ierse prijsvechter meent door de voorwaarden die aan die staatssteun werden gekoppeld onterecht te zijn benadeeld.

Zweden stelde zich garant voor 455 miljoen euro aan leningen aan luchtvaartmaatschappijen, waarvan het leeuwendeel naar SAS gaat. Als voorwaarde voor de steun gold dat luchtvaartmaatschappijen een Zweedse licentie moesten hebben op 1 januari. Daarmee werd Ryanair, dat wel vluchten uitvoert in Zweden maar zijn vliegtuigen vanuit bases elders laat vliegen, uitgesloten van steun en dat is volgens het Ierse bedrijf in strijd met de regels.

De Europese Commissie keurde de steun goed. De marktwaakhond kondigde aan zijn beslissing voor de rechter te zullen verdedigen. Ryanair diende de klacht in bij het Europees Gerecht.

Ryanair had al eerder aangekondigd de staatssteun voor luchtvaartmaatschappijen aan te zullen vechten. Onder meer de staatssteun die Denemarken aan SAS bood en de Franse ondersteuning van Air France kunnen op vergelijkbare bezwaren van het Ierse bedrijf rekenen.