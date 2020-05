‘Uitblijven dividend vanwege corona kost Franse staat miljarden’

Het massaal schrappen van de dividenduitkering bij grote door de coronacrisis getroffen bedrijven, pakt financieel erg slecht uit voor de Franse staatskas. Volgens APE, het agentschap dat de vele overheidsbelangen van Frankrijk beheert, loopt de schatkist in Parijs hierdoor dit jaar waarschijnlijk zo’n 2 miljard euro mis. Dit verlies komt bovenop de vele miljarden die de Fransen al kwijt zijn aan coronasteun voor het bedrijfsleven.

In Frankrijk is de overheid aandeelhouder bij tal van grote bedrijven, waaronder vliegtuigbouwer Airbus, autoconcern Renault, luchtvaartcombinatie Air France-KLM en vliegvelduitbater Aeroports de Paris. De Franse staat heeft in totaal belangen in meer dan tachtig bedrijven. Sommige daarvan zijn zwaar getroffen door de coronacrisis en hebben al aangegeven voorlopig geen dividend uit te kunnen keren.

APE-baas Martin Vial erkende in een interview met BFM Business dat bedrijven door de hele situatie ook een makkelijke overnameprooi kunnen worden voor buitenlandse investeerders. Maar volgens hem heeft de Franse overheid nog voldoende geld achter de hand om in te grijpen als dat nodig is. Onlangs zijn in Frankrijk ook de regels al aangepast om ongewenste overnames te voorkomen. Vial herhaalde verder nog eens de lijn van de Franse regering dat er in Parijs geen taboe bestaat voor eventuele nationalisaties, waarbij de staat een onderneming volledig inlijft.