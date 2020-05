H&M heropent Nederlandse winkels

Kledingwinkelketen H&M is begonnen met het heropenen van zijn winkels in Nederland. De eerste winkels openden woensdag de deuren, maandag moeten alle filialen weer open zijn. Ook andere winkels van de H&M-groep zoals Monki, Weekday, COS, Arket en & Other Stories gaan weer open.

De winkels zullen voorlopig nog wel beperkte openingstijden hebben. Daarnaast gelden specifieke maatregelen vanwege het coronavirus zoals het toelaten van een beperkt aantal klanten in de winkel, het houden van 1,5 meter afstand en plexiglasplaten bij de kassa’s. Klanten wordt verzocht om met pin of contactloos te betalen. De meeste paskamers blijven bovendien dicht.