Webwinkel Zalando voorspelt forse groei

Webwinkelbedrijf Zalando verwacht stevig door te kunnen groeien. Nu veel fysieke winkels in Europa gesloten zijn als maatregel tegen het coronavirus, nemen steeds meer mensen hun toevlucht tot onlineshops. De Duitse onlinemodewinkel verwacht daarom dat de verkopen via zijn platforms dit jaar met wel 20 procent kunnen stijgen.

In het eerste kwartaal kochten klanten, waaronder veel Nederlanders, voor bijna 14 procent meer kleding van de internetwinkel. De omzet voor Zalando zelf steeg met 10,6 procent tot 1,5 miljard. Dat de opbrengsten voor het bedrijf zelf iets minder omhoog gingen, komt doordat de meeste groei bij derden zat die via Zalando’s webwinkels kleding verkopen.

In maart had Zalando nog wel een dip in de vraag te verwerken. Dat leidde tot een fikse afschrijving op voorraden, waardoor het bedrijf een operationeel verlies van 98,6 miljoen euro leed. Zalando verwacht in heel 2020 wel winstgevend te zijn.