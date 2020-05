Ahold Delhaize voert kwartaalwinst met bijna de helft op

Supermarktconcern Ahold Delhaize heeft zijn nettowinst in het eerste kwartaal met ruim 48 procent opgevoerd tot 645 miljoen euro. Het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn en bol.com draaide goed, geholpen door hamsterende consumenten uit vrees voor het nieuwe coronavirus.

De totale opbrengsten van de onderneming, die ook in de Verenigde Staten erg actief is, bedroegen meer dan 18 miljard euro. Dat is bijna 15 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het beeld voor de rest van het jaar is nog wel erg onzeker, waarschuwt Ahold Delhaize. Voorlopig houdt het bedrijf vast aan zijn eerder gestelde financiƫle verwachtingen voor heel 2020.