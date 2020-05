Baas AF-KLM pleit voor aanpassen personeelsbestand

Topman Ben Smith van luchtvaartonderneming Air France-KLM wil de personeelsbezetting aanpassen aan de mindere activiteit als gevolg van de coronacrisis. Smith heeft in juni overleg met Franse vakbonden over de kwestie.

Volgens Smith zal Air France-KLM het hele jaar te maken hebben met een lagere capaciteit. De onderneming heeft een aanvraag ingediend in Parijs om loonverplichtingen langer over te nemen. Ook in Nederland hoopt Air France-KLM op een zo lang mogelijke steun via overheidsregelingen.

Smith verwacht dat Europese grenzen tot het einde van het derde kwartaal gesloten zullen blijven. Tegen het einde van het jaar rekent Smith erop dat 60 procent van de vluchten volgens schema uitgevoerd zullen worden. Het verplichten van mondmaskers voor passagiers noemde hij een stap voorwaarts.

Verder ziet de topman in de toekomst een grotere rol weggelegd voor prijsvechter Transavia op luchthaven Orly nabij Parijs, maar ook qua ontwikkelingen in andere Franse steden. Ook zei Smith dat er voorlopig geen nieuwe vliegtuigbestellingen geplaatst zullen worden. Hij sprak ook zijn vertrouwen uit in de lopende gesprekken met de Nederlandse staat over 2 miljard tot 4 miljard euro aan noodsteun.