‘Einde stijging hypotheekrente voorlopig nog niet in zicht’

De hypotheekrente stijgt de laatste tijd weer en daar lijkt voorlopig geen einde aan te komen. Dat meldt De Hypotheker. Volgens de hypotheekadviseur komt dit door de aanhoudende onzekerheid op de financiële markten over de gevolgen van de coronacrisis.

Het gaat vooralsnog wel om een lichte stijging van de hypotheekrente. Bij een gemiddelde hypotheeklening met een 20-jaars rentevaste periode steeg de rente tussen medio maart en begin mei bijvoorbeeld van 1,97 naar 2,20 procent.

“Doordat de hypotheekrente zeer laag was vóórdat de pandemie uitbrak, is de impact van de crisis op de renteontwikkelingen vooralsnog klein. Maar als de crisis voortduurt kan dit veranderen”, zegt commercieel directeur Menno Luiten van De Hypotheker.

Lange tijd werd verwacht dat de rentetarieven dit jaar op hetzelfde niveau zouden blijven, of mogelijk zelfs nog iets konden dalen. Door de coronacrisis is dit beeld ingrijpend veranderd. Banken vragen over de gehele linie nu weer een hogere rente wanneer zij geld uitlenen aan bedrijven of gezinnen om het verhoogde risico te compenseren dat zij door de crisis lopen.