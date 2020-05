Ruim een derde meer faillissementen in april

Het aantal faillissementen in Nederland is in april te midden van de coronacrisis met ruim een derde gestegen op jaarbasis. Ook daalde het aantal nieuw opgerichte bedrijven, meldt de Kamer van Koophandel (KvK). April was de eerste volledige maand waarin in Nederland maatregelen tegen het nieuwe coronavirus van kracht waren.

Volgens de KvK gingen in april 343 bedrijven en zelfstandige ondernemers failliet, 36 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Tegelijkertijd waagden veel minder mensen de stap naar ondernemerschap. Vorige maand schreven 12.595 starters zich in bij het Handelsregister, wat een daling is van 34 procent op jaarbasis.

De KvK waagt zich zelf niet aan een verklaring voor de toename van het aantal bankroeten. Volgens juriste Karen Harmsen, expert in insolventies, ligt het verband met het coronavirus evenwel voor de hand. “Het gaat dan vermoedelijk vooral om een toename van het aantal faillissementen op eigen aangifte, omdat die verzoeken door de rechtbank snel worden behandeld.”

Ondernemers uit verschillende sectoren waarschuwden de voorbije weken al dat ze op omvallen stonden als gevolg van coronamaatregelen. Zo zorgt de verplichte sluiting van horeca bij veel café- en restauranthouders voor financiële nood, ondanks steunmaatregelen van de overheid. De brancheorganisatie voor theaters en concertpodia, VSCD, waarschuwde deze week nog voor een kaalslag onder Nederlandse theater- en concertpodia.

Per saldo telt Nederland overigens meer ondernemingen dan een jaar eerder. Met ruim 2 miljoen ondernemingen waren er begin deze maand 4 procent meer bedrijven geregistreerd dan een jaar eerder.