UWV verwacht forse banenkrimp door coronacrisis

Uitkeringsinstantie UWV verwacht dat het aantal banen in Nederland dit jaar zal dalen, ondanks de maatregelen die de overheid neemt om zoveel mogelijk banen te behouden. Ook de versoepeling van de coronamaatregelen die het kabinet woensdag aankondigde, verandert niets aan de inschatting van het UWV.

Vooral de uitzendbranche, reisbureaus, de luchtvaart, de horeca en de cultuur-, sport-, recreatie- en sierteeltsector kunnen te maken krijgen met een zeer forse banenkrimp. Het UWV laat weten pas later in het jaar een concrete inschatting te hebben van hoeveel banen er precies verloren gaan.

Ook andere sectoren moeten rekening houden met een groot verlies aan banen in 2020, zoals de metaal- en technologische industrie, non-food detailhandel, autohandel, openbaar vervoer en dienstverlening zoals kappers. In totaal werken 2,4 miljoen werknemers (32 procent) in een sector die te maken heeft met (zeer) grote krimp.

“Als iemand begin maart werkloos werd, waren er genoeg kansen om snel weer aan het werk te gaan. Dat is in deze tijd al een stuk lastiger”, zegt Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie bij UWV. Toch zijn er ook sectoren waar de werkgelegenheid naar verwachting wel toeneemt. Zoals in de zorg, overheid en de post- en koeriersbranche, bij elkaar goed voor 1,8 miljoen werknemers (zo’n 23 procent van de werkgelegenheid).

Om zo veel mogelijk werkgelegenheid te behouden in deze tijd, kunnen werkgevers de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) aanvragen. Zo’n 114.000 werkgevers hebben volgens het UWV inmiddels een beroep gedaan op de regeling. Van hen hebben er al 104.000 een voorschot gekregen van in totaal 1,9 miljard euro, zo werd eerder al bekend. Zo’n 6700 aanvragen zijn afgewezen. Bedrijven die een beroep doen op de NOW kunnen, afhankelijk van hun omzetdaling, tot 90 procent van de loonkosten vergoed krijgen.