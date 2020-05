Wall Street met winst de dag uit

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met winst gesloten. Wall Street stond de hele dag in het groen omdat meevallende cijfers over de Chinese export optimisme op de handelsvloer brachten en de zorgen over de economische schade door de coronacrisis wegdrukten. De wekelijkse cijfers over aanvragen voor een werkloosheidsverklaring in de Verenigde Staten vielen wel hoger uit dan verwacht. Beleggers verwekten bovendien er de nodige bedrijfsresultaten.

De Dow-Jonesindex sloot 0,9 procent in de plus op 23.875,89 punten. De breed samengestelde S&P 500 dikte 1,2 procent aan tot 2881,19 punten en techbeurs Nasdaq steeg 1,4 procent, tot 8979,66 punten.

De Chinese overheid maakte bekend dat de export in april is gestegen, terwijl door economen op een daling was gerekend. Dat biedt hoop aan beleggers dat de wereldeconomie relatief snel kan herstellen van de impact van het coronavirus, ook nu steeds meer landen de beperkende maatregelen aan het versoepelen zijn.

De nieuwe uitkeringsaanvragen in de VS kwamen vorige week uit op bijna 3,2 miljoen tegen ruim 3,8 miljoen een week eerder. Inmiddels hebben de afgelopen weken al circa 30 miljoen Amerikanen een uitkering aangevraagd. Door de crisis zijn bedrijven massaal gesloten en wordt veel personeel ontslagen.

Diverse bedrijven kwamen met resultaten. Zo werden betalingsdienstverlener PayPal (plus 14 procent) en taxi-app Lyft (plus 21,7 procent) flink hoger gezet, dankzij hun meevallende kwartaalberichten en vooruitzichten. Aanbieder van fitnessapparatuur en -training Peloton Interactive (plus 16 procent) wist te profiteren van de lockdownmaatregelen door meer gebruikers aan zich te binden.

Hotelketen Hilton Worldwide (plus 1,6 procent), maaltijdbezorger Grubhub (min 11,7 procent) en oliebedrijf Apache (plus 2,3 procent) publiceerden ook kwartaalcijfers.

Automakers General Motors, Ford en Fiat Chrysler stonden verder in de belangstelling nadat de gouverneur van de staat Michigan besloot dat fabrieken weer open mogen. De autobouwers kregen er tot 2,5 procent bij.

De euro was 1,0830 dollar waard tegen 1,0793 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 3,1 procent goedkoper op 23,24 euro. Brentolie kostte 1,9 procent minder op 29,16 dollar per vat.