‘Huizenbezitters minder bereid te investeren in verduurzaming’

Huizenbezitters zijn minder bereid om te investeren in het verduurzamen van hun eigen woning. Dat meldt ABN AMRO op basis van een onderzoek onder consumenten en bedrijven. Tegenover elke huizenbezitter die bereid is zijn woning te verduurzamen, staan zo’n drie woningbezitters die juist op de rem trappen.

De lagere bereidheid heeft volgens ABN AMRO te maken met de coronacrisis. “Veel huizenbezitters houden de hand op de knip omdat zij onzeker zijn over de effecten die de crisis uiteindelijk op hun financiĆ«le buffer zal hebben”, zegt energiespecialist Arnold Mulder van ABN AMRO.

Bijna de helft van de ondervraagde huizenbezitters denkt dat het door de coronacrisis eenvoudiger wordt om de klimaatdoelstellingen van 2030 te behalen, ondanks dat ze zelf niet investeren. Ondernemers die zich richten op de ontwikkeling van energiebesparende oplossingen als zonnepanelen, isolatie, warmtepompen of zonneboilers zien dat somberder in.

Ruim 4 op de 5 bedrijven in die sector zijn ervan overtuigd dat het realiseren van de klimaatdoelstellingen juist lastiger wordt door het uitblijven van investeringen. Van hen verwacht 86 procent dat hun omzetten in het derde kwartaal sterk gaan dalen. Een derde rekent zelfs op een omzetverlies van 20 procent of meer.