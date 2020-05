VS en China zeggen toe handelsdeal na te willen leven

Chinese en Amerikaanse handelsafgevaardigden hebben vrijdag toegezegd “gunstige voorwaarden” te zullen scheppen voor het verwezenlijken van de zogeheten fase 1-deal die in januari werd ondertekend. Dat maakte de Amerikaanse overheid vrijdag bekend.

De fase 1-deal maakte eerder een voorlopig einde aan de handelsoorlog tussen de economische grootmachten. China beloofde in de deal onder anderen meer Amerikaanse landbouwproducten te kopen en de financiƫle markt verder open te stellen voor buitenlandse partijen. De VS zag af van een eerder aangekondigde ronde van nieuwe importheffingen.

Volgens Amerikaanse overheidsfunctionarissen overlegde de Chinese vicepremier Liu He vrijdag telefonisch met handelsgezant Robert Lighthizer en minister Steven Mnuchin (FinanciĆ«n). Beide landen werden het erover eens dat er “goede vooruitgang” is geboekt bij het nakomen van de overeenkomst. Ondanks de coronacrisis verwachten de partijen tijdig te voldoen aan de verplichtingen die gepaard gaan met de deal, aldus een regeringsverklaring.

Het gesprek volgt op dagen van toegenomen spanningen tussen Peking en Washington over de oorsprong van het coronavirus. President Donald Trump verklaarde onlangs bewijs te hebben dat het coronavirus afkomstig is uit een laboratorium in de Chinese stad Wuhan en zinspeelde op nieuwe handelstarieven tegen China.