‘Winst ING keldert door coronacrisis’

De winst van ING is in het eerste kwartaal waarschijnlijk flink gekelderd als gevolg van de coronacrisis. Dat voorzien analisten gepolst door persbureau Bloomberg. Bij de kwartaalcijfers, die de bank vrijdagochtend presenteert, zijn de kenners verder alert op mogelijke opmerkingen over de zoektocht naar een nieuwe topman of -vrouw voor ING.

Recent kwamen al diverse andere grote banken met hun kwartaalcijfers. Daarbij werden door de financiĆ«le concerns miljarden euro’s opzij gezet voor leningen die mogelijk nooit terugbetaald worden.

Ook de aanhoudend lage rente blijft drukken op de resultaten in de bankensector. ING moet de laatste tijd bovendien veel extra kosten maken in verband met zijn inspanningen om witwassen tegen te gaan. Hiermee zijn duizenden medewerkers van de bank aan de slag.

ING schrapte eind maart al zijn dividend vanwege de coronacrisis, tot minstens 1 oktober. “Dit zijn buitengewone tijden voor ons allemaal”, benadrukte topman Ralph Hamers toen. In februari was al bekendgemaakt dat hij op 30 juni opstapt om later dit jaar leiding te gaan geven aan de Zwitserse bank UBS. Wie hem gaat opvolgen is nog niet bekend. Mogelijk kiest ING voor een kandidaat uit eigen gelederen, zoals de huidige risicodirecteur Steven van Rijswijk.