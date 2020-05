AEX opent met klein verlies

De Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag met een klein verlies geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen licht lager. Naast de bedrijfsresultaten bleef de blik gericht op de effecten van de versoepeling van de coronamaatregelen in verschillende Europese landen. De vrees voor een nieuwe besmettingsgolf zorgde daarbij voor enige terughoudendheid. Op het Damrak opende verzekeraar Aegon de boeken.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent in de min op 518,61 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 702,07 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 0,4 procent.

Aegon klom 0,2 procent in de AEX. De verzekeraar wist in het eerste kwartaal de mindere prestaties in de Verenigde Staten ruimschoots te compenseren door betere prestaties in Nederland. Het bedrijf verwacht door de coronacrisis zijn beoogde rendement op eigen vermogen van 10 procent dit jaar echter niet te halen. Aegon sloot het eerste kwartaal af met een rendement van 7 procent.