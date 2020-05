Horeca: na gedeeltelijke heropening nog niet van staatsinfuus af

Restaurants en kroegen die met de nodige 1,5 meteraanpassingen straks weer open kunnen, blijven afhankelijk van aanvullende noodsteun. Volgens Koninklijke Horeca Nederland (KHN), die zijn leden het protocol voor de heropening van de horeca stuurde, zullen veel zaken door de beperkingen nog tijden verlieslatend zijn.

KHN plaatst in het protocol grote kanttekeningen bij de haalbaarheid van de 1,5 metereconomie in de horeca, omdat dit in veel gevallen technisch niet uitvoerbaar is. Concreet betekent dit dat bedrijven minder gasten kunnen verwelkomen, wat logischerwijs nadelig uitpakt voor de omzet. Daartegenover lopen de vaste lasten zoals huur en personeelskosten wel door.

“Geen enkele ondernemer kan met 50 procent of minder omzet 100 procent van de vaste lasten dekken”, aldus KHN. “Zeker niet na twee maanden gesloten te zijn geweest en nu geconfronteerd te worden met maanden van onzekerheid.”

Volgens KHN is het cruciaal dat horecaondernemers erop moeten kunnen vertrouwen dat er aanspraak blijft bestaan op maatregelen uit het steunpakket, ongeacht of ze er voor kiezen om open te gaan of niet.

In het protocol staat onder meer dat caf├ęs en restaurants voorlopig alleen met reserveringen mogen werken. Bij ontvangst vindt een controlegesprek plaats om in te schatten of er gezondheidsrisico’s zijn.

Aan een tafel mogen maximaal vier mensen zitten, tenzij het gaat om een gezamenlijke huishouding. Dezelfde beperking geldt aan de bar, waar tussen verschillende groepjes van maximaal vier personen 1,5 meter afstand moet worden genomen. Een terras mag uitsluitend uit zitplaatsen bestaan.

Verder roept de horeca mensen die verkouden zijn of griepklachten hebben om thuis te blijven. Het is de ondernemer toegestaan om gasten te weigeren bij een vermoeden van verkoudheid of griepklachten. Mensen moeten bij binnenkomst verder hun handen wassen en betalingen worden contactloos gedaan. Na een bezoek, worden tafels en stoelen, maar ook menukaarten grondig schoongemaakt.

In de keukens is het met het aanbrengen van bijvoorbeeld plexiglas tussen werkplekken toegestaan om binnen 1,5 meter van elkaar te werken. Om het half uur is het keukenpersoneel verplicht de handen te wassen.

Het protocol is opgesteld en tot stand gekomen in samenwerking met KHN, VNO-NCW, MKB Nederland, het Ministerie van Economische Zaken en adviesbureau McKinsey. De horeca had liever geen beperkingen gezien, maar het protocol is noodzakelijk om heropening van de horeca te overwegen, zo klinkt het.