‘Aantal beschikbare banen verder afgenomen’

Het aantal vacatures is sinds begin april verder gedaald als gevolg van de coronacrisis. Dat stelt vacaturesite Indeed na analyse van eigen cijfers over april en de eerste week van mei. Begin april was er nog bijna een kwart minder vacatures dan vorig jaar, inmiddels gaat het om ruim een derde. Door de versoepelingen ziet Indeed wel een lichte stijging bij een aantal sectoren. Zo steeg het aantal vacatures bij kappers met 5 procent als gevolg van de heropening van die beroepsgroep.

Er zijn grote verschillen tussen sectoren, volgens Indeed. Zo daalde het aantal vacatures in de verpleegkunde en de bouw, maar ook in de softwareontwikkeling, minder hard dan gemiddeld. In de horeca, het toerisme en de schoonmaakbranche was de daling juist bovengemiddeld. Die sectoren worden dan ook veel harder getroffen door de coronacrisis.

Bij de top 10-functies waarvoor de meeste vacatures openstaan gaat het vooral om banen in de zorg, de bouw en de techniek. “Het zal geen verrassing zijn dat vooral de functies waar nu extreem veel vraag naar is in deze lijst staan, zoals thuishulp”, legt Arjan Vissers van Indeed Benelux uit. “Een tweede criterium is dat de functie nog steeds kan worden uitgevoerd, en dat is in de bouw en de techniek vaak het geval.”

Overigens is de daling van het aantal vacatures in Nederland met 36 procent niet de hoogste in de lijst van Indeed. In het Verenigd Koninkrijk zijn er volgens de vacaturesite bijvoorbeeld 56 procent minder vacatures, in Frankrijk is er een afname van 45 procent en in Italiƫ zijn er 40 procent minder banen beschikbaar.