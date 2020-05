‘Airbus praat met vakbonden over grote ontslagronde’

De Europese vliegtuigmaker Airbus praat naar verluidt met vakbonden over een aanstaande ontslagronde. Het bedrijf is in de problemen gekomen door de coroncrisis, die de vraag naar vliegtuigen raakt. Orders worden ingetrokken en Airbus ziet zich gedwongen de productie te verlagen.

Ingewijden rond de gesprekken weten niet hoeveel banen er zullen verdwijnen. De plannen zullen naar verwachting volgende week bekend worden, maar dat is ook afhankelijk van de onderhandelingen met de bonden.

In verschillende berichten wordt gerept over 10 procent van het personeel dat op straat wordt gezet. Dat zou betekenen dat meer dan 10.000 van de 134.000 werknemers hun baan kwijt zouden raken. Airbus weigerde op de kwestie in te gaan.

Airbus-baas Guillaume Faury waarschuwde eerder al dat hij impopulaire maatregelen zou moeten nemen en dat bezuinigingen noodzakelijk zijn. Bij fabrieken in Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Spanje werd al op tijdelijke basis afscheid genomen van duizenden werknemers.