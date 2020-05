Bioscoopgroep Kinepolis ontvangt minder bezoekers door corona

Bioscoopgroep Kinepolis kreeg in het eerste kwartaal door de coronacrisis in totaal bijna 10 procent minder bezoekers over de vloer. Vooral in Frankrijk, Canada en Spanje daalde de bezoekersaantallen fors. In Nederland bleef de daling beperkt tot 1 procent.

Wat mee speelt in die beperkte daling in Nederland, is dat voordat Kinepolis zijn zalen noodgedwongen moest sluiten, er juist meer bezoekers naar de bioscopen trokken. Zo’n 1 miljoen gingen in die periode bij Kinepolis naar de film, een stijging van 15 procent in vergelijking met een jaar eerder. In totaal ontving Kinepolis in de periode voor corona 7,9 miljoen bezoekers, 12 procent meer dan een jaar terug.

Kinepolis moest het vooral hebben van successen als Bad Boys for Life, 1917 en Sonic The Hedgehog. Ook werden er diverse lokale films gedraaid. In Nederland waren de meest succesvolle lokale titels De beentjes van Sint Hildegard en April, May en June.

Over heel 2020 verwacht de bioscoopgroep een “ernstige impact” op zijn resultaten, afhankelijk van de duur van de opgelegde sluiting in de verschillende landen. Om de crisis door te komen levert het management loon in en wordt de uitbetaling van de toplonen en bonussen uitgesteld.

Kinepolis, dat 18 vestigingen heeft in Nederland, bouwt momenteel ook nog twee nieuwe bioscopen in ons land: een bioscoop met 6 zalen in de wijk Schalkwijk in Haarlem en een complex in Leidschendam met 11 zalen. In Nederland mogen de bioscoopzalen op 1 juni weer openen.