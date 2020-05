Consumentenbond: ommezwaai voucherkwestie uiterst ongelukkig

De ‘ommezwaai’ in de kwestie rond de vouchers die passagiers krijgen ter compensatie van geannuleerde vluchten in verband met het coronavirus is uiterst ongelukkig. Dat betoogt de Consumentenbond in een reactie.

Anders dan eerder gemeld begint de Europese Commissie toch nog geen inbreukprocedure tegen Nederland en andere lidstaten vanwege de kwestie over het afkopen van gedupeerde reizigers met een tegoedbon. Het Europese passagiersrecht schrijft voor dat een passagier moet kunnen kiezen tussen een omboeking of geld terug. Onder meer Nederland staat tijdelijk de uitgifte van vouchers toe omdat omboeken nagenoeg onmogelijk is en de luchtvaartmaatschappijen nauwelijks inkomsten hebben.

Alle 27 EU-landen krijgen nu een brief waarin ze eraan worden herinnerd de huidige wetgeving over passagiersrechten na te leven. Brussel waarschuwde woensdag wel dat als een lidstaat zich niet schikt naar de wet er mogelijk acties volgen, zoals een inbreukprocedure.

Volgens de Consumentenbond doet de ommezwaai het imago van Brussel, dat eerder meldde wel een procedure te zullen beginnen, geen goed. De consumentenorganisatie meent dat de minister nu aan zet is, aangezien de Europese Commissie wel met aanbevelingen kwam om vouchers aantrekkelijker te maken voor gedupeerden. “Het zou kunnen dat het beleid wordt aangepast naar aanleiding van de aanbevelingen, maar we zijn niet na├»ef”, aldus de bond.