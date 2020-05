Fed-baas Powell waarschuwt voor blijvende schade aan economie

De coronacrisis brengt blijvende schade toe aan Amerikaanse huishoudens en bedrijven als beleidsmakers bij overheden niet snel hun koers wijzigen. Dat zei voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell woensdag in een onlinetoespraak in Washington.

“Extra fiscale steun kan kostbaar zijn, maar het is de moeite waard als het helpt om de economische schade op lange termijn te voorkomen, waardoor de economie sterker kan gaan herstellen”, zei de Amerikaanse centralebankpresident. Hij schetste in zijn toespraak een zorgwekkend scenario met massale faillissementen en werkloosheid als beleidsmakers geen actie ondernemen. “Lange tijd van werkloosheid kan de carrières van werknemers beschadigen, waardoor zijzelf en hun families in grote schulden achterblijven”, aldus Powell.

De Fed-baas voegde daaraan toe dat de centrale banken doorgaan met hun steunmaatregelen totdat de coronacrisis voorbij is en de economie herstellende is. De Amerikaanse koepel van centrale banken kondigde eerder een reeks maatregelen aan om de Amerikaanse economie door de coronacrisis te loodsen. Het gaat bij elkaar om zo’n 2,3 biljoen (2300 miljard) dollar extra hulp, via programma’s om onder meer kleine en middelgrote bedrijven aan leningen te helpen.