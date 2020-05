Oud-baas Proximus verdacht van handel met voorkennis

Dominique Leroy, de voormalige baas van het Belgische telecomconcern Proximus, wordt officieel verdacht van handel met voorkennis. Een gerechtelijk onderzoek naar Leroy, die eerder de beoogde topvrouw van KPN was, is inmiddels afgerond. Het dossier is overgedragen aan het Brusselse parket, dat nu moet beslissen of het Leroy vervolgt.

Leroy kondigde in september vorig jaar haar vertrek aan bij Proximus. Korte tijd later werd bekend dat ze een maand eerder een pakket Proximus-aandelen had verkocht van ruim 285.000 euro. Beurswaakhond FSMA startte daarop een onderzoek naar de transactie. Ook werd een gerechtelijk onderzoek geopend.

Vanwege de kwestie zette KPN een streep door haar komst. Leroy blijft erbij dat ze onschuldig is. “Op het moment van de verkoop was ze nog niet aan het onderhandelen met KPN maar was ze in discussie met Proximus over de verlenging van haar contract”, zo meldt haar advocaat.