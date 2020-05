‘Studenten moeten met honderden euro’s minder rondkomen’

Studenten moeten door de coronacrisis met honderden euro’s minder per maand zien rond te komen. Dat zeggen de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en FNV Young & United. Ze luiden al bijna twee maanden de noodklok over het uitblijven van financiële steun voor dit inkomensverlies.

Volgens de organisaties kiezen veel werkgevers ervoor om geen NOW-steun (tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) aan te vragen voor oproepkrachten of uitzendkrachten, en zetten bedrijven veel studenten aan de kant. Hierdoor hebben studenten sinds het uitbreken van de crisis gemiddeld zo’n 530 euro per maand aan inkomen verloren, becijferen de organisaties. Dat komt neer op ongeveer de helft van een gemiddeld studentenbudget.

Uit protest gaan studenten woensdag massaal politici aanspreken op Twitter onder de hashtag #nietmijnschuld en #duurtlang. “Er wordt de komende dagen verder onderhandeld over een nieuwe NOW-regeling”, legt voorzitter Bas van Weegberg van FNV Young & United uit. “Laat één ding helder zijn: wij laten niet gebeuren dat studenten en flexwerkers minder gecompenseerd worden dan vaste medewerkers.” Voorzitter Alex Tess Rutten van LSVb vult aan: “We wachten al weken op een extra noodoplossing voor studenten die tussen wal en schip vallen. Elke dag maken studenten de afweging: huur betalen, boodschappen doen of achterlopen op je zorgverzekering. Dat is onacceptabel.”

Sinds de invoering van het leenstelsel in 2015 zijn studenten in hoge mate financieel afhankelijk geworden van extra inkomsten uit bijbanen. Om de structurele afhankelijkheid van de bijbaan te verminderen voeren de LSVB en FNV Young & United sinds vorig jaar gezamenlijk actie voor afschaffing van het leenstelsel en herinvoering van een basisbeurs.