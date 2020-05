‘Pensioenfondsen beleggen iets verantwoorder’

Pensioenfondsen houden vaker rekening met het risico dat bedrijven waarin zij beleggen, schade toebrengen aan mens of milieu. Toch blijft het beleggingsbeleid op veel onderwerpen nog onvoldoende, stellen diverse maatschappelijke organisaties op basis van de Eerlijke Pensioenwijzer, dat beleggingen van de tien grootste pensioenfondsen onderzoekt.

De fondsen ontwikkelden meer beleid op klimaatverandering en arbeidsrechten in vergelijking met een jaar eerder. Zo scoren pensioenfondsen ABP, BPL Pensioen en PMT flink hoger voor hun beleid op mensenrechten. Pensioenfonds ABP voerde de meeste verbeteringen door om klimaatverandering tegen te gaan. Verder ontwikkelden vier fondsen meer en beter beleid voor gezondheid.

Toch is er bij het verantwoord beleggingsbeleid van de fondsen nog veel ruimte voor verbetering. Zo scoren alle tien pensioenfondsen nog “zeer slecht” op de manier waarop zij bij beleggen rekening houden met natuur en dierenwelzijn, aldus de maatschappelijke organisaties. Zij stellen dat “het enige lichtpuntje” is dat de twee metaalfondsen PME en PMT niet meer beleggen in bedrijven die bont produceren. Daarnaast vinden ze dat pensioenfondsen vrijwel geen oog hebben voor de negatieve impact die bedrijven kunnen hebben op het behoud van biodiversiteit.

“De pensioenfondsen moeten nog heel veel doen voordat we kunnen spreken over een duurzame pensioensector”, zegt Cor Oudes van vredesorganisatie PAX. “De sector beheert in totaal 1400 miljard euro en kan daarmee wereldwijd echt een verschil maken.” De Eerlijke Pensioenwijzer is een samenwerkingsverband van Amnesty International, Milieudefensie, Oxfam Novib, PAX en World Animal Protection.