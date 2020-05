T-Mobile groeit ondanks gevolgen van corona

Telecomprovider T-Mobile heeft goede zaken gedaan in een “abnormaal” kwartaal. Vanwege de uitbraak van het coronavirus sloot het bedrijf zijn winkels enige tijd, wat gevolgen had voor de omzet. Tegelijkertijd steeg de vraag naar met name telefoonminuten. Ook werden de Unlimited-abonnementen, waarbij onbeperkt gebeld en data gebruikt kunnen worden, populairder.

De omzet van T-Mobile ging ondanks de invloed van de coronamaatregelen met 3,3 procent omhoog. De winkelsluitingen waren vooral te merken in een lagere omzet bij de verkoop van mobiele telefoons. Het bedrijfsresultaat (ebitda na lease) kwam uit op 136 miljoen euro, een toename van ruim 10 procent op jaarbasis. Niet alleen commerciële groei, maar ook lagere kosten droegen daaraan bij.

Het aantal mobiele klanten met een abonnement bij T-Mobile of Tele2 groeide met 67.000 en het aantal klanten voor vast internet ging met 14.000 omhoog. In totaal heeft T-Mobile nu 5,7 miljoen mobiele klanten, waarmee het na KPN de nummer twee van Nederland is. Die mijlpaal werd in het laatste kwartaal van 2019, na de fusie met Tele 2, voor het eerst bereikt. De integratie tussen T-Mobile en Tele2 ligt volgens topman Søren Abildsgaard licht voor op schema.

Op zijn vaste netwerk heeft T-Mobile nu 632.000 klanten. Aan de uitbreiding daarvan werkt Tele2 hard. In de eerste drie maanden van het jaar maakte T-Mobile bekend het glasvezelnetwerk naar nog eens 100.000 huishoudens uit te breiden. Daarbij biedt T-Mobile ook actief de mogelijkheid aan andere aanbieders om diensten via het netwerk van T-Mobile aan te bieden. Volgens de topman biedt dat ook de mogelijkheid om het netwerk sneller uit te breiden.

Voor 5G heeft T-Mobile bevestigd aan de aankomende frequentieveiling mee te doen. Hij verwacht niet dat de recente reeks brandstichtingen in telefoonmasten en de ophef over 5G onder een deel van de bevolking voor vertraging van de aanleg zal zorgen. “Gelukkig nemen de overheid en de politie deze brandstichtingen hoog op. Het is verschrikkelijk als mensen zonder verbinding komen te zitten juist nu ze die in deze tijd hard nodig hebben.” Eventuele extra kosten door de brandstichtingen zijn volgens Abildsgaard op te vangen.