‘WTO-topman van plan op te stappen’

De topman van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) Roberto Azevedo is van plan af te treden voordat zijn termijn in 2021 afloopt. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. De 62-jarige Braziliaan is sinds september 2013 directeur-generaal van de WTO. Zijn tweede termijn van vier jaar begon in september 2017.

Het vertrek van Azevedo zou op een moeilijk moment komen voor de in Genève gevestigde handelsorganisatie, die al voordat de coronapandemie de wereldwijde handel verstoorde met problemen worstelde. Zo lag de behandeling van internationale geschillen sinds december stil omdat president Trump weigerde nieuwe leden te benoemen voor de geschilleninstantie.

Waarom Azevedo wil stoppen is nog niet bekend. Hij was niet bereikbaar voor commentaar.

Eén van Azevedo’s vier adjunct-directeuren zou na zijn aftreden als tijdelijke vervanger kunnen dienen. Dat zijn Yonov Frederick Agah uit Nigeria, Karl Brauner uit Duitsland, Alan Wolff uit de Verenigde Staten en Yi Xiaozhun uit China.