‘Hamsteren bij supermarkt stuwt omzet winkeliers’

Het massaal hamsteren van levensmiddelen vanwege de coronavirusuitbraak heeft winkeliers vorig kwartaal aan een hogere omzet geholpen. Fors meer verkopen bij de supermarkten wogen zwaarder dan de neergang bij andere bedrijven in de detailhandel, de non-foodsector. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dikten de opbrengsten in de hele detailhandel met 4 procent aan.

De maand maart, waarin het coronavirus zich in Nederland snel begon te verspreiden, was bepalend voor vorig kwartaal. Supermarkten voerden hun opbrengsten die maand op met ruim 13 procent ten opzichte van een jaar eerder. De omzet van speciaalzaken zoals slagerijen, groentezaken, kaaswinkels en slijterijen steeg in maart met bijna 5 procent. Dat zorgde er uiteindelijk voor dat de omzet van bedrijven die levensmiddelen verkopen in het kwartaal als geheel met 6,4 procent omhoog gingen. Dat was de grootste stijging sinds 2008.

Bij de rest van ondernemers in de detailhandel zorgde de virusuitbraak voor sterk schommelende opbrengsten. De omzetten in de doe-het-zelfbranche, bij drogisterijen en verkopers van consumentenelektronica namen flink toe. De verkoop van kleding en schoenen viel juist sterk terug. Al met al ging de omzet bij winkeliers in de non-foodsector, met 0,6 procent omlaag.

Het coronavirus zorgde vorig kwartaal tevens voor een stevige stijging van de omzet van verkopen via het internet. Die kwam bijna een vijfde hoger uit dan een jaar terug. De internetverkopen zitten doorgaans stevig in de lift, maar dit was de sterkste groei in de afgelopen twee jaar.

Het aantal faillissementen in de detailhandel nam in de periode iets toe. Er gingen in het eerste kwartaal 97 winkeliers failliet. Dat zijn er acht meer dan in het vierde kwartaal vorig jaar.