Rusland verzet zich bij Hoge Raad tegen betalen megavergoeding

Rusland stapt naar de Hoge Raad in Den Haag in een poging onder een schadevergoeding van tientallen miljarden dollars uit te komen aan enkele aandeelhouders van het voormalige olieconcern Yukos. Volgens het Russische persbureau Interfax is de overheid in Moskou het niet eens met een uitspraak van het gerechtshof hierover, vandaar dat de Russen een cassatieberoep instellen.

Yukos was een van de grootste olie- en gasmaatschappijen van Rusland. Het bedrijf werd begin deze eeuw genationaliseerd na de arrestatie en veroordeling van zijn eigenaar Michail Chodorkovski, die wegens fraude en grootschalige belastingontduiking achter de tralies verdween. Na de nationalisatie van het bedrijf werd het in delen doorverkocht aan concurrenten. De voormalige aandeelhouders bleven met lege handen achter.

Het gaat om een al jaren voortslepend juridisch gevecht. Eerder kregen de gedupeerde aandeelhouders al eens gelijk bij het Permanent Hof van Arbitrage (PCA) in Den Haag, maar dat oordeel werd later vernietigd door een Nederlandse rechter. Het gerechtshof in de hofstad oordeelde vervolgens dat de uitspraak van de rechtbank niet juist was, waardoor de eerdere arbitrale uitspraak weer van kracht werd.

Chodorkovski, een tegenstander van president Vladimir Poetin en ooit de rijkste man van Rusland, werd in 2005 veroordeeld. Hij zat jaren opgesloten in een Siberisch strafkamp totdat hij in 2013 vervroegd vrij kwam. Hij verblijft tegenwoordig in Londen.