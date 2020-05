S&P morrelt niet aan kredietstatus Nederland

Leningen aan de Nederlandse staat behoren nog altijd tot het veiligste soort krediet, oordeelt ratingbureau S&P Global. De toonaangevende kredietbeoordelaar handhaaft de AAA-status van Nederland, de hoogst mogelijke categorie van kredietwaardigheid.

De vooruitzichten voor Nederland zijn volgens S&P stabiel, wat betekent dat afwaarderingen voorlopig niet voor de hand liggen. Het ratingbureau erkent evenwel dat de coronapandemie de Nederlandse economie hard zal raken, met een verwachte krimp van 6,7 procent van het bruto binnenlands product dit jaar.

Toch verwacht S&P dat er genoeg begrotingsruimte is voor steunmaatregelen om de crisis te beperken, zonder dat dit de kredietwaardigheid van Nederland aantast. Daarbij helpt het volgens S&P dat Nederland een open en concurrerende economie heeft en er in het verleden veel begrotingsdiscipline was.