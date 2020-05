Goudprijs op hoogste niveau sinds 2012 door zorgen coronacrisis

De goudprijs heeft het hoogste niveau bereikt in bijna acht jaar door zorgen op de financiële markten over de coronacrisis. De prijs van het edelmetaal is dit jaar bezig met een duidelijke opmars omdat beleggers vanwege virusvrees naar veilige havens zoeken om in te investeren.

De prijs van een troy ounce goud (31,1 gram) staat nu op circa 1760 dollar, het hoogste niveau sinds oktober 2012. De prijs ging verder omhoog na waarschuwingen van voorzitter Jerome Powell van de Amerikaanse Federal Reserve over de economische schade die het coronavirus kan veroorzaken.

Ook de prijzen van andere edelmetalen zaten in de lift zoals zilver en platina. De goudprijs bereikte in september 2011 een recordniveau met meer dan 1900 dollar.