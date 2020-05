Topman Tata Steel Nederland vertrekt

Directievoorzitter Theo Henrar treedt per eind mei terug als topman van Tata Steel Nederland. Volgens moederconcern Tata Steel Europe is tot zijn vertrek in onderling overleg besloten en wordt ernaar gestreefd in de komende weken een opvolger te kunnen aankondigen. Ingewijden zeggen dat er van goed overleg geen sprake is geweest.

Henrar trad 33 jaar geleden in dienst bij het bedrijf, toen nog onder de naam Hoogovens. Hij is sinds 2008 directievoorzitter van de Nederlandse tak van het Indiase Tata Steel. Hij blijft tot het einde van het jaar verbonden aan het bedrijf als adviseur.

Vakbond FNV zegt dat Henrar ontslag heeft gekregen en “onthutst” te zijn over het nieuws. De bond vreest dat met zijn vertrek de deur wordt geopend voor omvangrijk banenverlies bij Tata Steel Nederland. “De eigenaren van Tata Steel in India willen heel graag IJmuiden inkrimpen, maar Henrar wist ze keer op keer te overtuigen van het grote belang van de vestiging voor Tata Steel en Nederland”, aldus FNV-bestuurder Roel Berghuis.